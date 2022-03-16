Лише в районі Чорнобаївки ворог втратив 7 бойових вертольотів.

Боєздатність підрозділів окупаційних військ Російської Федерації в Україні втрачена до 40%.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 24.00 15 березня.

"Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. "операції" на території України", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим, внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

Водночас наступальна операція російських сил проти України триває. "Завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. Водночас окупанти зупинені на Миколаївському напрямку", - сказано у повідомленні.

На Волинському напрямку дії противника змін не зазнали, основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів 120-ї окремої мотострілецької бригади (Мінськ) Північно-Західного оперативного командування збройних сил Білорусі.

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