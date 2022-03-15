У низці прикордонних районів Білорусі помітили нові пересування російських та білоруських військ.
Про це у Telegram повідомляє білоруський журналіст, фотограф Антон Мотолько.
Вранці по трасі М-10 в бік Калинковича рухалася техніка з ракетами для зенітних установок С-400 з позначками "V".
Крім того, на трасі М-5 помітили 7 вантажівок з ракетами для "Іскандерів".
Неподалік Мінська зупинився вантажний поїзд з БМП-2. БМР-1К, БМП-1КШ. Йшло завантаження 120-ї окремої механізованої бригади.
В районі Гомеля зафіксували кілька медичних ПАЗи.
О 18:00 годині за місцевим часом у південному напрямку від Мозирського району рухалися 7 вантажівок.
У березні стало відомо про те, що Лукашенко наказав військам Білорусі вторгнутися в Україну, проте, як писали ЗМІ, солдати зчинили бунт і відмовилися виконувати волю диктатора.
З початку відкритої війни РФ проти України Лукашенко віддав територію у користування росіянам. Саме з прикордонних полігонів Білорусі здійснюються ракетні обстріли українських міст.
ЄС відкрито заявив про причетність Лукашенка до агресії РФ проти України.