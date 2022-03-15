Російські війська переправляють нові ракети ближче до кордону Білорусі та України.

У низці прикордонних районів Білорусі помітили нові пересування російських та білоруських військ.

Про це у Telegram повідомляє білоруський журналіст, фотограф Антон Мотолько.

Вранці по трасі М-10 в бік Калинковича рухалася техніка з ракетами для зенітних установок С-400 з позначками "V".

Крім того, на трасі М-5 помітили 7 вантажівок з ракетами для "Іскандерів".

Неподалік Мінська зупинився вантажний поїзд з БМП-2. БМР-1К, БМП-1КШ. Йшло завантаження 120-ї окремої механізованої бригади.

В районі Гомеля зафіксували кілька медичних ПАЗи.

О 18:00 годині за місцевим часом у південному напрямку від Мозирського району рухалися 7 вантажівок.

У березні стало відомо про те, що Лукашенко наказав військам Білорусі вторгнутися в Україну, проте, як писали ЗМІ, солдати зчинили бунт і відмовилися виконувати волю диктатора.

З початку відкритої війни РФ проти України Лукашенко віддав територію у користування росіянам. Саме з прикордонних полігонів Білорусі здійснюються ракетні обстріли українських міст.

ЄС відкрито заявив про причетність Лукашенка до агресії РФ проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: