Окремі території Херсонської області перебувають під тимчасовою окупацією Росії з березня.

Російський письменник, українофоб, бойовик "ЛДНР" Захар Прилєпін, імовірно, приїхав у Херсонську область, окремі території якої перебувають під тимчасовою окупацією РФ.

Відповідні відео Прилєпін розповсюдив вранці 5 квітня у своєму Telegram.

Терорист зняв кілька роликів у дорозі, ділячись враженнями від української природи.

"Херсонські ранки і проїзди. Банальне спостереження, зате особисте: не тільки луганська земля від донецької відрізняється – взагалі всі українські області дуже різні. І по-своєму красиві", - заявив пропутінський терорист.

Окремі території Херсонської області перебувають під тимчасовою окупацією Росії з березня.

Протягом цього часу тамтешні мешканці у різних куточках регіону виходять на акції на підтримку України. У відповідь російські війська намагаються придушити опір громадян і переслідують активістів, викрадаючи їх, їхніх знайомих та родичів.

Крім того, в області проходять депортації людей у фільтраційні табори Росії.

За інформацією The Times, Росія може готувати "великий терор" в обласному центрі, не зважаючи на жертви.

Відомо, що на території Херсонщини діють бійці Росгвардії та працівники ФСБ.

З’являються повідомлення про підготовку Росією проведення "референдуму" за створення фіктивної "ХНР", до цього пропагандистську акцію цивільні успішно зривали.

Довідка УНІАН. Захар Прилєпін вже 8 років підтримує війну Росії проти України, воюючи разом з найманцями "ЛДНР" на Донбасі. Росіянин включений у список осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Прілєпін неодноразово висловлював українофобські тези і виправдовує злочини російської армії проти мирних людей.

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