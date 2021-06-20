Протягом минулої доби, 19 червня, російські бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим тиші. Один місцевий мешканець дістав поранення, бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зокрема, ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів Авдіївку. Внаслідок обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989-го року народження, українські бійці надали постраждалому допомогу та передали медикам.
Поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. У районі Новотошківського бойовики обстрілювали українські позиції із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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Поряд із Водяним противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих дронів типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.
На обстріли російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку, 20 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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