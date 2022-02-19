Насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу перебувала у зоні обстрілу, в результаті чого пошкоджено два трансформатори.

На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджені трансформатори на насосній станції та припинено водопостачання майже 50 населених пунктів.

Як повідомляється на сайті комунального підприємства "Вода Донбасу", сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу перебувала у зоні обстрілу, в результаті чого боєприпасами пошкоджено два трансформатори.

Через це припинено подачу води на чотири фільтрувальні станції, які забезпечували водопостачання до 47 населених пунктів.

Так, без води залишилися міста Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь, Сартана, Старий Крим, селища міського типу Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, Новотроїцьке та села Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка, Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.

"Наразі співробітники КП обстежують пошкоджене обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт. Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища", - повідомили у КП.

Ескалація на Донбасі

Загострення на сході України триває вже третій день поспіль. За останню добу російські окупанти 19 разів порушили "тишу", внаслідок обстрілів загинув один український захисник.

Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС, зокрема дитячий садок і школу, в яких перебували діти.

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