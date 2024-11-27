Він також називає російський РЕБ "найпотужнішим у світі".

Під час активних бойових дій на фронті трапляється "дружній вогонь" по БПЛА, оскільки українським піхотинцям іноді важко одразу зорієнтуватися, чий саме дрон нависає над ними.

Про це в етері телемарафону розповів молодший сержант, військовослужбовець 79-ї окремої Таврійської десантно-штурмової бригади Олександр Соколенко (позивний "Блогер"). За його словами, бувають випадки, коли через "friendly fire" втрачаються дрони, але це просто витратний матеріал у порівнянні з людським життям:

"Піхота - це титани. Просидіть, будь ласка, тиждень в сирій ямі, коли вас поливає дощ та міни. Звичайно, в такому стані людина може збити дрон. І це не біда. Піхотинців в нас небагато, а дрон можна купити. Раніше "дружнього вогню" було багато, зараз менше. Бо є якась взаємодія та координація".

За словами військового, росіяни мають "найпотужніший РЕБ у світі". Українським захисникам поки вдається обходити систему радіоелектронної боротьби РФ, але робити це дедалі важче. На його думку, наразі в цій сфері не вистачає досліджень та новинок - окупанти "душать" нові засоби та копіюють технології, які використовують ЗСУ.

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Боєць ЗСУ додав, що в період, коли у нас з’явилися нова технологія та частоти, витрата дронів складає близько 50%. "50% долітають і вражають. Коли росіяни над своїм РЕБом попрацювали, то буває, що у нас витрата через недольоти взагалі 90%. Але це все одно дуже ефективна робота. Якщо один дрон за 400 доларів долетів, він все одно може зупинити БМП, танк", - додав боєць.

Окремо Соколенко висловив вдячність всім волонтерам та українцям, які від самого початку повірили у тему дронів та долучились до зборів:

"Я впевнений, що завдяки цьому в нас сьогодні є держава, є така лінія оброни, що ми можемо боротися. Дякую всім, що допомагають, а ми валимо нечисть".

Роль БПЛА у війні

Як пише Forbes, війна дронів на території України перетворилася у високошвидкісну гонитву технологічних озброєнь.

Раніше командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш заявив про ефективну роботу російської радіоелектронної боротьби. Він пояснює це тим, що загарбники понад 40 років розвивали свої системи РЕБ.

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