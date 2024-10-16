Повітряна війна безпілотників має вирішальне значення для перемоги в сучасних конфліктах.

Війна безпілотників в Україні перетворилася у "високошвидкісну гонка технологічних озброєнь", пише Forbes.

Над Україною літає мало пілотованих літаків, проте повітряна війна, в якій активну роль відіграють безпілотники, значно впливає на ситуацію на землі. Українські перехоплювачі активно протидіють розвідувальним можливостям Росії, позбавляючи її здатності проводити точні атаки на великі відстані.

Росія, у свою чергу, намагається знайти відповіді на ці виклики, але й українські перехоплювачі продовжують удосконалюватися в рамках гонки озброєнь. Це критична боротьба, важлива не тільки для цієї війни, але і для майбутніх конфліктів.

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Довгий удар

Завдяки українській системі протиповітряної оборони, яка включає ракети Patriot та нові F-16, російська авіація не може ефективно діяти над Україною. Замість цього росіяни використовують високоточні бомби з великих відстаней, іноді запускаючи до сотні за день. Окрім цього, Росія має значну перевагу в артилерії, що дозволяє їй завдавати ударів на великі відстані, використовуючи дрони-камікадзе "Ланцет".

Усі ці атаки базуються на даних від російських безпілотників, які безперервно спостерігають за українськими позиціями. Основний російський флот дронів складається з Орлан-10, Орлан-30, ZALA, SuperCam та інших моделей, які виконують різні ролі в націлюванні на артилерію та авіаудари.

Українські перехоплювачі

Однак за останні місяці Україна знайшла нові способи боротьби. Використовуючи швидкісні квадрокоптери вартістю близько 700 доларів, українські сили перетворили FPV-дрони на ефективних висотних перехоплювачів, здатних знищувати російські розвідувальні безпілотники на висотах до 3500 метрів.

Ця тактика дозволила суттєво змінити баланс сил на землі. Зокрема, успіх української операції під Курськом частково зумовлений тим, що вдалося знищити російські дрони, унеможлививши стеження та націлювання на українські війська.

Ескалація перехоплень

Українські безпілотні сили досягли значного прогресу в перехопленні ворожих дронів. За даними українського полку ППО, лише за короткий час було збито 145 російських безпілотників. Водночас приватні ініціативи, такі як Wild Hornets, показали відео понад 100 перехоплень, а кількість збитих дронів перевищила 300.

Російські оператори, намагаючись захистити свої дрони, почали встановлювати додаткові камери для спостереження за можливими атаками з повітря, але це ще не вирішило проблему.

Російські дрони тепер часто пофарбовані в камуфляжні кольори, щоб їх було важче помітити з повітря. Деякі дрони оснащені пристроями радіоелектронної боротьби, які сканують відеосигнали та заглушають сигнал перехоплювача. Це дає розвідувальному дрону кілька додаткових хвилин для того, щоб уникнути атаки.

Майбутнє війни дронів

Росія почала застосовувати аналогічну тактику, використовуючи FPV-дрони для збиття українських безпілотників. Водночас Україна працює над модернізацією своїх дронів, оснащуючи їх новими технологіями для перехоплення іранських Shahed.

З огляду на ескалацію, повітряні бої дронів можуть перетворитися на окрему форму війни. Ця битва може мати три можливі наслідки: стабільний рівень втрат обох сторін, повна перемога нападників або домінування однієї зі сторін, що забезпечить їй повну перевагу в повітрі.

Повітряна війна безпілотників має вирішальне значення для перемоги в сучасних конфліктах, і хто переможе в цьому змаганні, отримає перевагу не лише в небі, а й на землі.

Дрони у війні в Україні

Нещодавно ЗСУ вперше знищили російський танк так званим дроном-"драконом" (БПЛА, який розпилює термітну суміш).

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна виділить 400 млн євро на розробку передових безпілотників разом з Україною.

Тим часов ЗСУ днями уразили склад російських БПЛА, одним ударом знищивши 400 "Шахедів".

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