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Біля уламків безпілотного літального апарата, які знайшли після наймасованішої дронової атаки на Російську Федерацію, виявили листи від українців.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, дві записки знайшли 11 березня у кар'єрі селища Ігнатове, що в Московській області. Уламки впали за 3,5 км від російської військової частини 64178. Один лист написав житель Одеси Олександр, інший - мешканка донецького Селидова Ганна.

Чоловік пише, що раніше розмовляв російською і вважав росіян "братами", але після ракетних ударів по Одесі не хоче чути цю мову. Він закликав всіх, хто приніс в його дім війну, піти назавжди:

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"Тепер я говорю тільки українською, тому що це моя справжня батьківщина. Я ненавиджу те, що вони зробили з нами, і я не хочу їх більше бачити. Я хочу, щоб Україна була вільною і мирною, без цієї війни і руйнувань. І щоб моя улюблена Одеса не страждала від тих, кого ми раніше називали "братами".

73-річна Ганна написала, що все життя прожила в будинку, який будувала власними руками, а тепер її місто перебуває під російською окупацією.

"Що ви робите в чужому домі? У вас у Росії мало землі, мало будинків? Ви прийшли сюди, зруйнували наше місто, і тепер називаєте себе "визволителями". Але від чого? Ми жили своїм життям, ростили дітей, будували майбутнє. А ви принесли тільки горе і руїни. Ви їсте за моїм столом, спите в моєму ліжку. Вам не соромно?" - питає вона.

Жінка зазначила, що загарбники на українській землі не назавжди. На Новий рік вона згадує, як її родина збиралася за столом та прикрашала ялинку. Ганна питає, чому росіяни позбавили цього українців:

"Я зараз далеко від дому, і знаю, що повернуся в руїни. Але ми відбудуємо свої будинки, засіємо свої поля, прикрасимо наші вулиці до свят. Тому що ми любимо цю землю. Ми хочемо миру і світла. Повертайтеся додому. Приберіть танки, залиште нашу землю. У новий рік подумайте не про ненависть, а про те, що об'єднує людей. Тому що любов до дому і сім'ї - це те, що ніколи не можна забрати".

Масована атака на Росію

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня Росія зазнала наймасштабнішої за весь час повномасштабної війни атаки безпілотників. За даними Міністерства оборони РФ, у небі було зафіксовано 337 безпілотних літальних апаратів.

Основний удар припав на Москву та Підмосков'я. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що над регіоном було зафіксовано щонайменше 74 ударних безпілотники, які, за його словами, були збиті засобами протиповітряної оборони.

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