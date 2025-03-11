Уламки дронів упали на багатоповерхівки.

У Росії заявили про масову атаку безпілотників на багато регіонів, зокрема й на Москву. Влада повідомила, що в Московській області збили 73 безпілотники. Усього ж, за даними російського Міноборони, за ніч збили 337 безпілотників, атака стала наймасовішою у 2025 році.

Як пишуть російські тг-канали, один із дронів влучив у житловий будинок у підмосковному Раменському. Там пошкоджено щонайменше сім квартир із 19 по 22 поверхи.

Також безпілотник влучив у житловий будинок у підмосковному Видному. Ударною хвилею вибило скло на останніх поверхах будівлі.

Пізніше в мережі поширилися кадри влучання дрона в багатоповерхівку на Домодєдовській вулиці в Москві.

Також унаслідок атаки велика пожежа почалася на парковці співробітників "Міраторга" в Домодєдово, там загорілися близько 20 автомобілів. Крім того, очевидці повідомляють про пошкодження залізничних колій унаслідок атаки безпілотників у Підмосков'ї. Деякі електрички скасовано.

Як заявила російська влада, після масованої атаки безпілотників одна людина загинула і троє постраждали.

Небезпеку атаки БПЛА оголошували в Самарській області та в Татарстані, дрони також збивали над Володимирською, Тульською, Калузькою та Рязанською областями.

Атаки дронів на Росію

Минулої ночі росіяни скаржилися на атаку БПЛА на НПЗ у Самарській області.

Також днями дрони атакували "Киришнефтеоргсинтез" у Ленінградській області. У мережі повідомляли про ураження щонайменше одного з резервуарів підприємства.

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