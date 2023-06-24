Експерти зазначили, що втрата офіцерів призвела до серйозного просідання тактичної злагодженості. Російські підрозділи починають діяти в різнобій, заважаючи один одному на полі бою і потрапляючи під дружній вогонь.

На основі відкритих джерел журналісти встановили імена 26 121 російських військових, ліквідованих в Україні. Приріст втрат продовжує перевищувати середні показники 2022 року.

За останні два тижні вдалося встановити імена 903 осіб, передає Бі-бі-сі і попереджає, що в це число не увійшли свіжі втрати окупантів, оскільки повідомлення про смерть російських військових приходять із затримкою в два тижні, а найманців ПВК "Вагнер" - 30-40 днів.

Так, журналісти зазначили, що тільки за останні два тижні підтвердилася смерть ще 487 найманців "Вагнера", з яких 233 були засудженими. Практично всі вони були ліквідовані в боях в районі Бахмута.

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Журналісти підкреслили, що найзначнішою категорією втрат цієї ПВК залишаються ув'язнені. На сьогодні відомі імена 4922 убитих засуджених.

Також у матеріалі нагадується, що цього тижня підтвердилася смерть начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. Імовірно він був ліквідований в Запорізькій області, а поховали його на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі.

Горячев став п'ятим російським генералом, чия смерть була підтверджена, починаючи з лютого 2022 року. Однак їх поховання поки не були виявлені.

Крім того, всього з початку вторгнення РФ втратила 2152 офіцерів, з яких 597 були в званні від майора і вище. Також було ліквідовано 1554 військових у званні від лейтенанта до капітана. Експерти підкреслили, що їх втрата веде до серйозного просідання тактичної злагодженості. Російські підрозділи починають діяти вроздріб, заважаючи один одному на полі бою і потрапляючи під дружній вогонь.

Видання зазначило, що в структурі ЗС РФ тільки офіцери навчені взаємодії з іншими родами військ, особливо з артилерією. Якщо ці завдання доручати ненавченим або недосвідченим командирам, це може призводити до відсутності координації і підвищених втрат.

Крім того, журналісти дізналися про смерть 2 581 мобілізованих росіян, 60% з яких були вбиті в період з 1 січня цього року.

Ситуація на фронті в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни марно намагалися наступати на трьох напрямках - Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському.

На Донбасі за дві доби відбулося понад 50 боїв. Противники несуть величезні втрати. Загальні втрати РФ в Україні на 24 червня склали приблизно 223 910 супротивників. Лише за останню добу було ліквідовано 600 окупантів.