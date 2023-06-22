Внаслідок вдалої атаки щонайменше вісім ворогів відправилися "на концерт до Кобзона".

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав потужну роботу американської реактивної системи залпового вогню HIMARS по окупантах.

Як повідомив Сирський у Telegram, внаслідок атаки знищено особовий склад ворога та його техніку.

"По росіянах працює HIMARS. Мінімум вісім 200-х ворогів. Чудова робота "Рибака". Ворог втратив "Тюльпан". Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку", - зазначив він.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

За минулу добу українські захисники знищили 650 російських загарбників. Таким чином, за останніми даними, бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають близько 222650 осіб.

Також РФ втратила понад 4 тисячі танків, майже 4 тисячі артилерійських систем та 314 літаків.

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