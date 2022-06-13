Вони можуть знешкоджувати міни.

Британська багатонаціональна оборонна компанія "QinetiQ" передасть Україні десять саперних роботів "TALON".

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

До початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в України вже було понад 12 таких роботів.

"Це саперний робот, який не тільки визначає місце "подарунків", а й знешкоджує їх. До початку війни у нас вже було понад 12 таких, зараз "QinetiQ" піджене ще 10", - відзначив Білошицький.

Робот бере на себе до 45 кілограмів і може тягнути вантаж до 680 кілограмів. Має довжину 86,4 сантиметра, висоту - 42,7 сантиметра та максимальну масу — від 52 до 71 кілограмів.

Силова установка робота дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб.

Як відомо, на 2011 рік "QinetiQ" була 52 найбільшою світовою оборонною компанією, і шостою за розміром у Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що на повне розмінування території країни потрібно буде п'ять - сім, а то й десять років.

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