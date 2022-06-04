Наразі заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів країни.

На повне розмінування території України знадобиться від п'яти до десяти років.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час відкриття експозиції ДСНС "Осередок безпеки", повідомляють у МВС.

За його словами, наразі внаслідок повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації на територію України заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів - половину території України.

На розмінування в таких масштабах потрібно буде п'ять - сім, а то й десять років.

Монастирський зазначив, що від початку війни піротехніки Держслужби з надзвичайних подій України вже знешкодили майже 130 тисяч боєприпасів, у тому числі майже 2 тисячі авіабомб.

Наразі очищено територію площею майже 30 тисяч квадратних кілометрів. Однак міністр відзначає, що мова йде про оперативне розмінування. Ліси та лісосмуги все ще можуть бути небезпечними.

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили окупанти.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області пенсіонер назбирав боєприпасів від касетних снарядів та приніс їх додому. Він підірвався, коли намагався розібрати їх.

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