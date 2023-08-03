Серед іншого там назвали нову причину, яка істотно впливає на темпи просування українських захисників.

Наступальні дії ЗСУ серед іншого сповільнює відростання підліска на півдні України.

Про це йдеться у свіжому огляді британської розвідки. Аналітики розвідки зауважили, що в зоні бойових дій поля, які раніше оброблялися, з початку війни залишаються незасіяними і в умовах теплого і вологого літа на них активно зростають бур’яни і чагарники.

У розвідці пояснили, що така ситуація грає на руку окупантам оскільки допомагає маскувати російські оборонні позиції і ускладнює розмінування мінних полів.

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"Хоча підлісок може слугувати прикриттям для невеликих прихованих піхотних атак, врешті-решт це ускладнює просування вперед для обох сторін", – йдеться в огляді.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ почався влітку, але через декілька тижнів його темп сповільнився. Серед головних причин такої ситуації називають мінні поля. За даними військових і експертів, росіяни замінували кожен клаптик української землі.

При цьому українські партнери зауважили, що контрнаступ ЗСУ йде вдало і зауважень до нього ні в кого немає. Так, за даними Інституту вивчення війни ЗСУ увесь час просуваються в районі Бахмута, відбивають атаки окупантів біля Авдіївки.

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