Усього було зафіксовано пуски 15 "шахедів" з Брянської області РФ.

Уночі 3 серпня російські окупанти атакували територію України з північного напрямку - Брянська область РФ ударними БпЛА Shahed-136/131.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. "Усього зафіксовано пуски 15 "шахедів". Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено", - повідомили в Повітряних силах.

Там додали, що, за минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 25 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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"Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначається у повідомленні.

Нічна атака на Україну

Вночі 3 серпня у низці областей оголошувалася повітряна тривога. Тоді в Повітряних силах уточнили, що є загроза атаки дронів у Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях.

Пізніше у КМВА повідомили, що силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Цього разу, за даними влади, обійшлося без жертв, постраждалих і руйнувань.

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