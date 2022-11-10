Втрата західного берега річки Дніпро завадить РФ здійснити стратегічне прагнення - створити сухопутний коридор до Одеси.

Відхід російських окупантів з правобережної частини Херсонської області здійснюватиметься протягом кількох днів з оборонними позиціями та прикриттям відхідних сил артилерійським вогнем.

У свіжому огляді британська розвідка наголосила, що здатність Росії підтримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилася під загрозою через українські удари по російських маршрутах постачання.

Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських військ.

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"Втрата західного берега річки Дніпро біля Херсона, швидше за все, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний коридор до Одеси. Через обмежену кількість пунктів перетину російські сили будуть уразливі під час форсування Дніпра. Цілком ймовірно, що відхід здійснюватиметься протягом кількох днів із оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриває відхідні сили", - пояснюється у огляді.

Відступ РФ з Херсона

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині.

Генерал Сергій Суровікін, командувач російських військ в Україні, підтвердив, що вони відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши основною причиною проблеми із постачанням.

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