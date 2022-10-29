Росіяни перекидають техніку на лівий берег Дніпра і залякують місцеве населення.

З Чорнобаївки вперше з моменту захоплення Херсонської області ворог вивіз всю техніку. У самому Херсоні росіян стало набагато менше.

Про це в ефірі телемарафону FREEДОМ розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За словами Хланя, в облцентрі росіян стало менше, але вони продовжують грабувати місто. А Чорнобаївка спорожніла вперше за довгі місяці.

"Підготовки до вуличних боїв у місті Херсоні не видно. Укріплень не видно, якихось нових споруд і нових там мішків з піском і блокпостів – цього всього не спостерігається. ... Вони заявили, що нібито евакуацію завершено, але тим не менше продовжують грабувати. Вчора зазначалося, що окупанти продовжували пакувати обладнання медичних закладів, продовжували вивозити, в тому числі і "швидкі". Ми побачили супутникові знімки Чорнобаївки, яка виглядає абсолютно порожньою. Ми всі пам'ятаємо, безумовно, серіали, коли наша артилерія відпрацьовувала техніку окупантів. Але попри це окупанти завжди Чорнобаївку використовували як логістичний центр, бо вона логістично зручна для перерозподілу техніки та зброї. Ось за цими знімками ... Чорнобаївка абсолютно спорожніла від техніки і від боєприпасів. І це вперше з дня окупації міста Херсона та Херсонської області", – каже Хлань.

Чиновник також зазначає, що росіяни перекидають техніку на лівий берег Дніпра.

"Вона не йде масово на правий, а все-таки відхід техніки з лівого берега, його видно. Вони це здійснюють у районі Каховської ГЕС на переправах у селах Львова та Козацьке, у бік Нової Каховки видно переміщення техніки. Також це переміщення техніки в районі Антонівського мосту на понтонах, міксують з цивільними машинами", – додає він.

Що стосується цивільних, Хлань зазначає, що кілька тисяч людей піддалися паніці і залишили Херсон, виїхавши в Росію.

"Частина людей дійсно піддалася паніці і поїхала разом з тими колаборантами, які цілеспрямовано їхали в бік Росії. Повідомляється про те, що по 1000 сидячих місць в автобусах окупанти щодня надавали. Хоч вони розповідають, що 30 тисяч перемістили в Росію, можна елементарно порахувати: не більше 5-6 тисяч вони вивезли в Російську Федерацію. Обіцяють по 100 тисяч гривень в еквіваленті одноразової допомоги та якийсь житловий сертифікат. Незрозуміло, що це за сертифікат, де він буде застосовуватися. Але розповідають, що нібито його можна буде використовувати як початковий внесок за іпотекою. Може, десь у Хабаровському краї. Людей вивозять Краснодарський край, далі зв'язок з людьми втрачається", – повідомив Хлань.

Радник голови ОВА також висловив побоювання з приводу того, що репресії в Херсоні можуть посилитися, оскільки відмовляються виїжджати з міста переважно люди з активною проукраїнською позицією.

Зараз окупанти домагаються того, щоб якомога більше людей виїхали з міста.

"Ось вчора був ще один вибух в одному з відділень поліції. Давайте відзначимо, що ці відділення поліції порожні. Це ось другий вже вибух у відділенні поліції. Вони порожні, але окупанти починають роздувати скандал, нібито "бачите, терористичні акти". Ось, "Збройні Сили України влаштовують терористичні акти". Тобто відбувається нагнітання ситуації, заохочують, щоб люди евакуювалися з Херсона", – переконує він.

Звільнення Херсона – останні новини

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада.

ЗСУ почали контрнаступ на півдні в серпні і активізували його в жовтні, звільнивши до 24 жовтня понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Із наближенням ЗСУ окупанти почали евакуацію. За словами голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, у Херсоні вже більше окупантів, ніж цивільного населення. Також Лугова також розповіла, що ворог замінував більшість об'єктів інфраструктури в Херсоні і не збирається просто здавати місто.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що росіяни насправді імітують "втечу" з міста, щоб змусити Україну перекинути туди війська з інших напрямків.

Повідомляли також, що ворог переформатовує свої підрозділи і готується до вуличних боїв у Херсоні, намагається створити лінію оборони.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, росіяни можуть прикрити свій відступ і перешкодити просуванню українських військ вглиб Херсонської області, підірвавши дамбу Каховської гідроелектростанції. У цьому випадку десятки міст, включно з Херсоном, будуть під загрозою затоплення.

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