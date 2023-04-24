Там вказали, що наприклад, жителям окупованої частини Херсонської області росіяни наказали отримати паспорт РФ до 1 червня.

Російські окупанти на захоплених територіях України примушують населення брати паспорти Російської Федерації.

Про це йдеться в огляді британської розвідки. Зокрема, як зазначили аналітики, жителів окупованої частини Херсонської області росіяни попередили, що ті, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, будуть "депортовані", а їх майно конфісковано.

У розвідці наголосили, що РФ використовує свої паспорти як інструмент "русифікації" окупованих територій, як це було у Донецьку та Луганську до вторгнення у лютому 2022 року.

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"Російська влада прискорює інтеграцію окупованих територій України в бюрократію Російської Федерації, щоб представити вторгнення як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року",- констатували аналітики.

Примус до отримання російського паспорта

Окупанти на захоплених територіях України регулярно проводять заходи, спрямовані на примус до отримання російських паспортів громадянами України. Для цього вони залякають населення, заманюють людей отриманням різноманітних виплат та пільг.

Також відомо, що російські окупанти змішують отримувати паспорти РФ співробітників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі.

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