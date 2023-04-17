В облраді нагадали про наслідки російської паспортизації.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський констатує посилення тиску російських загарбників на місцеве населення тимчасово окупованих територій області.

"Посилення тиску на населення тимчасово окупованих територій Херсонської області спрямоване на примус людей отримувати паспорти РФ. Водночас ці паспорти несуть реальну загрозу для жителів Херсонщини, оскільки ті, хто отримав ці паспорти, в першу чергу можу бути депортовані на територію Росії під виглядом евакуації, а також можуть бути мобілізовані", - написав він у Telegram

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ Херсонська область опинилася під тимчасовою окупацією. У ході контрнаступу Збройних сил України 11 листопада українські бійці звільнили Херсон, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра.

Відео дня

17 січня Соболевський повідомив, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області залишається 20-30% цивільного населення.

7 лютого Соболевський повідомив, що окупанти депортують жителів лівобережжя Херсонщини через те, що багато з них допомагають ЗСУ і не схиляються на бік ворога.

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