Зеленський підписав відповідний указ.

Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв стали містами-героями.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави,відповідний Указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до указу №164/2022 з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, президент України постановляє присвоїти почесну відзнаку "Місто-герой України" таким містам:Буча (Київська область);Ірпінь (Київська область); Миколаїв (Миколаївська область);Охтирка (Сумська область).

Як повідомляв УНІАН, Президент України Володимир Зеленський з початку російського вторгнення 24 лютого присвоїв звання Герой України 70 захисникам.

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