Наразі Силам оборони вдається стримати російський наступ у Курській області.

Останні два дні російські окупанти значно наростили тиск на українські позиції в Курській області. Про це в ефірі "Radio NV" повідомив військовослужбовець Віталій Овчаренко.

"Позавчора вони близько 30 одиниць техніки послали в атаку. Більшість цієї техніки була з піхотою всередині, або ззовні. І більшість цієї техніки була знищена Збройними силами України. Це з лівого флангу була атака. Також учора росіяни близько 12 одиниць техніки послали. Крім того, вони намагалися з інших боків трохи тиснути, але меншою кількістю своєї техніки та особового складу", – сказав Овчаренко.

Військовий додав, що попри це, Силам оборони вдалося вчасно відреагувати та зупинити російський наступ. Зокрема, за словами Овчаренка, Сили оборони знищили більшість техніки та піхоти ворога.

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"Ще частина піхоти відступила, а частина – не змогла відступити. Наразі в росіян мало, що виходить – і праворуч і ліворуч і зверху. Вони сюди намагаються максимально сил відправити. Із загальних джерел та як полонені хлопцям розповідали – в них завдання якомога швидше витіснити Сили оборони України з Курської області. У них завдання – до початку січня. Як цитували хлопці одного з полонених – "Будь-яким способом", – додав Овчаренко.

Ситуація в Курській області: що відомо

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що росіяни відновили активну наступальну операцію в Курській області. Водночас попри велику кількість застосованих сил, досягти значних успіхів росіянам не вдалося.

Про значні втрати росіян під час наступу в Курській області повідомляє аналітик Forbes Девід Акс. Він відзначає, що однією з причин таких втрат є те, що російські командири не мають достатньої кількості розвідданих і відправляють солдатів на штурми в сліпу.

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