Російські командири не надають своїм військам і генштабу точної розвідувальної інформації про дислокацію українських військ.

За тиждень контрнаступу в Курській області російські війська зазнали величезних втрат і поки мало чим можуть похвалитися.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, росіяни продовжують наступати на українські позиції безліччю доріг день у день, незважаючи на попередні поразки. Однак, зазначає він, схоже, російські командири не надають своїм військам і генштабу точну розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ.

"Усе це говорить про те, що російські атаки передбачувані та сліпі. Це рецепт масових втрат", - зазначає аналітик.

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Так, за даними Kriegsforscher, росіяни втратили вже 88 машин на трьох основних дорогах, що проходять через селище Зелений Шилах і навколо нього, у нічийній зоні на північно-західному фланзі виступу, і 11 із них були виведені з ладу в середу.

При цьому під час боїв українським бійцям вдається підбиратися практично впритул до росіян, які діють за поганими розвідданими, зазначає аналітик.

Так, 7 листопада кілька машин БТР-82 російської 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребки були підірвані з близької відстані українськими військами, що окопалися.

Як пояснив російський блогер Романов, командири бригади запевняли своє начальство, що повністю контролюють дорогу через Погребки, і після отримання цієї інформації генштаб РФ віддав наказ про штурм. Однак насправді на шляху все ще залишалися українські міни - і ніхто у 810-й морській піхотній бригаді не спромігся розмінувати дорогу перед тим, як туди увірвалися БТРи.

Романов зазначає, що проблема дезінформації генерального штабу РФ з боку місцевого командування в Курській області є системною в цій бригаді, і, можливо, в сусідніх підрозділах.

"Передаючи недостовірну інформацію по ланцюжку командування, а потім передаючи погані накази вниз, російські командири в Курську готують свої війська до кривавих тактичних невдач. Це не означає, що росіяни програють у Курську. Це означає, що вони, швидше за все, зазнають катастрофічних втрат, незалежно від кінцевого результату битви", - підсумовує Акс.

Курська область - новини

У Держдепі США підтвердили, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у боях на Курщині. Зазначалося, що 10 000 солдатів КНДР були відправлені на схід Росії, і більшість із них перемістилися на територію Курської області.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що завдяки операції українських сил у Курській області 50 тисяч окупантів не можуть бути перекинуті на інші напрямки фронту.

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