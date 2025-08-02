Росіяни не уявляють іншого життя без нинішньої політичної системи, тому вона там доволі таки стабільна, вважає очільник ГУР.

Система влади в Росії досить міцна і стресостійка, але здоров'я президента країни Володимира Путіна гірше, ніж вибудувана ним система.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук сказав керівник ГУР Кирило Буданов, зазначивши, що не згоден із тим, що прихід на похорон високопоставлених діячів у Росії різних чиновників високого рангу свідчать про те, що це є ознакою нестійкості системи.

"Російська Федерація за своїм устроєм дуже сильно відрізняється від України. Не можна порівнювати. Тому ситуація, за якої всі точно знають, хто віддав наказ [на усунення] і хто що зробив, можливо, навіть були свідками, - будуть із кам'яним обличчям виходити і виконувати свою роль. Просто так, як написано, як то кажуть, "за протоколом", - сказав він.

На запитання, чи не свідчить це про роз'єднання, тріщини у владі Росії, начальник ГУР зауважив:

"Ні, на жаль... Мені неприємно це говорити, а всім, напевно, буде неприємно чути: їхня система доволі міцна і стресостійка".

На уточнення, чи така вона міцна, як і здоров'я Путіна, Буданов зазначив:

"Ні, здоров'я гірше, ніж його система. Але з відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що всі наступні, наступний наступник щонайменше перебуватиме в тій самій парадигмі".

На запитання про операцію "Наступник" та її актуальність, начальник ГУР зазначив, що система влади в Росії підготувалася повністю.

"У них усе підготовлено. Те, що вони змінюють ці кандидатури, - так. Але в цьому ж і є вся проблема, що концептуально все прораховано. І наступник, який через збіг якихось обставин, наприклад, зараз приходить, він нічого не змінить. Усе рухатиметься саме так, як і було. З коригуваннями, але невеликими", - сказав Буданов.

Він зазначив, що це система і саме в цьому полягає проблема.

"Це завжди проблема для демократії і тоталітарних режимів. Там працює система. Так, буває, що тоталітарний режим падає, але коли він падає, а не еволюційно змінюється", - пояснив начальник ГУР.

Буданов навів приклад Північної Кореї:

Там, як прийшов тоталітарний режим у 50-х роках, так він і тримається. І вони системно підходять до підготовки наступників. Кім Ір Сен, Кім Чен Ин... Буде в нього наступний [наступник], буде те саме. Нічого не зміниться. Це якраз міцність і сталість системи"

Начальник ГУР також зазначив, що зі свого спілкування з російськими полоненими побачив, що "в Росії виріс уже цілий клас людей, які народилися за президента Путіна, які живуть за президента Путіна, а багато хто вже й загинув за нього".

"І вони не уявляють іншого життя. Тому система там, на жаль, для нас, досить таки міцна", - підкреслив Буданов.

Путінський режим у РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше український авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап висловив думку, що пристрій, який охорона Путіна носить із собою для захисту кремлівського правителя, може бути китайським виробом. За його словами, росіяни дали цьому пристрою назву "Ялинка", хоч він і не схожий на озброєння, яке виробляють на території Росії, це пристрій малого радіусу дії.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський закликав світ домагатися зміни режиму в РФ, інакше Путін продовжуватиме дистабілізацію ситуації в інших країнах. Президент України вважає, що Путіна можна змусити закінчити війну в нашій країні. Зеленський додав, що слід конфіскувати російські активи і не просто їх заморозити, а використати для "служіння миру".

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