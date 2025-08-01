Президент США заявив, що це величезна кількість непотрібних смертей.

Протягом липня Росія втратила близько 20 тисяч солдатів у "безглуздій війні з Україною", заявив президент США Дональд Трамп. Також він заявив, що окупанти з січня 2025 року втратили 112 500 солдатів, тоді як "сильно постраждала" Україна - 8000.

"Це число не включає зниклих безвісти. Україна також втратила мирних жителів, але в менших кількостях, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські об'єкти. Цієї війни не повинно було бути", - заявив Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Наприкінці публікації він знову нагадав, що це "війна Байдена". І він лише дивиться, чи може її зупинити.

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Інші заяви Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія, за словами президента США, робить "огидні речі"."Думаю, те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине, більше росіян гине. Українці гинуть", - заявив він під час спілкування з журналістами.

Крім того, американський лідер зовсім недавно дав Путіну всього 10 днів на те, щоб досягти мирної угоди з Україною. Після закінчення цього терміну США введуть мита і санкції, щоб вплинути на Росію.

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