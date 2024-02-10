Мовчання ООН щодо фінансування Росією тероризму матиме важливі наслідки, підкреслив очільник ГУР.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов назвав рішення ООН щодо катастрофи "Боїнга" МН-17 у 2014 році ганьбою для міжнародної судової системи.

Йдеться про позов України проти Москви щодо порушення норм Конвенції про фінансування тероризму, який в ООН "забракували" 31 січня. Як висловився Буданов французькому Liberation, така позиція матиме важливі наслідки.

Зокрема, під час розгляду позову суд посилався на те, що російський ЗРК "Бук", яким збили літак разом з 298 пасажирами, - це зброя, а не гроші. Тож звинувачувати Росію у спонсорстві тероризму не доцільно, адже не було зафіксовано прямого переказу коштів для закупівлі зброї, нагадало видання.

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"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн", - заявив Буданов Liberation.

Буданов пояснює, що такий вердикт породжує серйозні ризики. Тобто Росія може вільно роздавати терористам ЗРК замість грошей для збиття цивільних цілей, і це, за логікою ООН, "в принципі не буде тероризмом", - акцентував він.

Рейс MH17 збила ракета РФ - це доведено

Рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий 17 липня 2014 року на сході України - у період, коли Росія відібрала український Крим та розпочала війну на Донбасі, замовчуючи свої дії для світу. На борту літака перебувало 298 осіб (196 громадяни Нідерландів) - усі вони загинули. Тоді слідча група представників різних країн почала міжнародне розслідування щодо обставин трагедії.

24 травня 2018 року представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів й України надали докази, що "Боїнг" збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук". Він належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.

17 листопада 2022 року на судовому засіданні в Гаазі визнали, що літак збила саме російська ракета на території, підконтрольній на той час бойовикам "ДНР".

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