Буданов вважає цю операцію однією з кращих.

Глава української розвідки Кирило Буданов розповів деталі операції з російським вертольотом Мі-8, який приземлився в Харківській області.

Як пише "Радіо Свобода", до пілота знайшли правильний підхід, створили умови, щоб непомітно для всіх вивезти всю його сім'ю, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Крім пілота, на борту знаходилися ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували сховатися.

"На жаль, вони були знищені. Хотілося б взяти живими, але є що маємо. А пілот наш прекрасно почуває себе, у нього все добре", - зазначив Буданов.

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Чому пілот вирішив співпрацювати з Україною – невідомо. Буданов вважає цю операцію однією з кращих. Вертоліт Мі-8 зараз знаходиться в Києві, а пілота ніхто не тримає за ґратами.

"У нього є два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути в Україні", – додав Буданов.

Операція з російським вертольотом Мі-8 - подробиці

Російський військовий вертоліт Мі-8 приземлився на одній з військових баз ЗСУ. Відзначається, що вертоліт повністю цілий, і його зможуть використовувати для потреб ЗСУ після детального огляду і вивчення обладнання.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив, що така подія дійсно мала місце, але ухилився від подробиць.

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