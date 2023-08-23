Гелікоптер приземлився без ушкоджень і може стати на службу у ЗСУ.

Російський військовий гелікоптер Мі-8 приземлився на одній з військових баз ЗСУ. Про це повідомив головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

"Джерела Цензор.Нет у керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України деякий час тому", – написав він у своєму Фейсбуці.

Зазначається, що гелікоптер повністю цілий, і його зможуть використовувати для потреб ЗСУ після детального огляду та вивчення обладнання.

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Джерела "Української правди" в спецслужбах стверджують, що подія стала наслідком тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер", - пише видання.

Стверджується, що Мі-8 приземлився на одному з аеродрпромів у Харківській області.

Оновлено о 15:25. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив, що така подія дійсно мала місце, але ухилився від подробиць.

"Офіційна інформація буде. Попередньо, так, така інформація є. Трошки треба почекати. Ведеться робота, і з екіпажем в тому числі. Все гаразд, новини будуть", - зазначив він.

Виманювання російських пілотів в Україну

Торік група українських громадян, що раніше працювали в спецслужбах, спробували провести власну спецоперацію із підкупу російських військових льотчиків, аби ті прилетіли в Україну і "продали" свої бойові літаки ЗСУ. Однак спецоперація проводилася без узгодження з українськими спецслужбами.

Як стало відомо пізніше, російські спецслужби скористалися ситуацією та організували ракетний удар по аеродрому, куди мали перелетіти російські пілоти. Результатом стало знищення двох літаків ЗСУ, наземної техніки, а також загибель одного і поранення ще 17 військовослужбовців України.

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