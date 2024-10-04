За словами Коваленка, тенденція повзучого наступу ворога не зміниться, поки Україна не отримає озброєння, яке просить у партнерів.

У російських окупантів стоїть завдання захопити Курахове до Нового року, але це буде "м’ясорубка" для них. Про це в ефірі Київ24 сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він підкреслив, що погіршення погодних умов ніколи не зупиняло російських окупантів.

"Зараз коли вони формують південний фланг на Покровськ по правому та лівому берегах річки Вовча, вони окрім всього іншого формують умови для наступу на Курахове. І після того, як було захоплено Вугледар, зараз на Курахове почали прилітати всі ті КАБи, які прилітали статистично по Вулгедару. Тобто відбувається підготовка саме цього міста до подальших наступальних та штурмових дій з боку окупантів. Тому, дійсно, для Курахового зараз максимальна загроза", - зазначив експерт.

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За словами Коваленка, Курахове має оборонні рубежі, крім того, біля міста досить непогані рел’єфно-ландшафтні особливості, які роблять природні перешкоди для російських окупантів.

"Але коли росіяни будуть відпрацьовувати по Кураховому щодня десятками КАБів і знищувати наші позиції, зменшувати можливості наших рубежів, то тут ніщо не може зупинити. І так чи інакше вони підійдуть до Курахового на відповідну відстань, щоб мати тотальну перевагу у вогневому ураженні. Вони вже зараз намагаються це робити через Гостре, тиснуть на Максиміл’янівку, на Острівське, на Олександропіль. Тобто формують північно-східний фланг до Курахового, щоб мати можливість впливу на нього відповідно з декількох напрямків", - сказав Коваленко.

За його словами, спроби захопити Курахове обійдуться росіянам ще більшими втратами, ніж ті мали при атаках Вугледара:

"З одного боку в них є мета просунутись дуже швидко і захопити Курахове. Фактично до кінця року, така задача стоїть. Але є досить багато перешкод, щоб зробити це своєчасно або з мінімальними втратами. На Курахівському напрямку в них будуть величезні втрати, не менші ніж на Вугледарському чи по Краматорському в районі Часового Яру. Тобто для росіян це буде "м’ясорубка".

Оточення наших Сил оборони, як запевняє експерт, тут не можливе, тому що з Курахового є як мінімум дві логістичні артерії виходу, які росіяни перерізати не можуть. На його переконання, загальна тенденція повзучого наступу росіян не зміниться доти, поки Україна не отримає все те з озброєння, про яке робить запити партнерам.

Коваленко зазначив, що окупаційний рух на сході росіянам вдалося розвинути з жовтня 2023 року. Тоді ворог наступав на Авдіївку та Часів Яр і це був період, коли Україна не мала достатньо військової допомоги від своїх партнерів.

"Ми майже півроку не мали від США постачання військово-технічної підтримки. І ці півроку російські окупанти пройшли доволі таки багато, отримали інерційне прискорення, захопили Авдіївку. Коли допомога США повернулась на більш-менш якийсь рівень, росіяни вже захопили сотні квадратних кілометрів території України. Саме через відсутність допомоги США був тотальний снарядний голод" - констатував він.

Повертаючись до Вугледару, Коваленко нагадав, що місто щодня знищувалось КАБами.

"Не можливо тримати оборону, коли в тебе яка би чудово не була облаштована позиція, на неї прилітає десять півторатонних бомб або взагалі трьохтонних. Вугледар знищувався щодня саме КАБами. Тотальне домінування російської авіації допомагає окупантам рухатись по всім напрямкам – Курахівський напрямок – Курахово зараз знищують КАБами, Покровський напрямок – аналогічно, по Часовому Яру – постійно прилітають КАБи. КАБи – це основний елемент, який допомагає рухатись ось усій цій російській біомасі", - наголосив експерт.

А у "рецепті" протидії КАБам, як зазначив Коваленко, "одним з інградієнтів" є "зелене світло" країн-союзників на нанесення ударів по авіаційним базам на території РФ західною далекобійною зброєю. За його інформацією, Україна також робила запит на ракети AIM-120 з цією метою:

"Ми маємо все це? Ні, не мамо… Загальна тенденція повзучого наступу росіян не зміниться доти, поки ми не отримаємо по запитам все те, про що робимо запити нашим партнерам".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, підрозділи Сил оборони вийшли з Вугледару Донецької області після 2,5 років тримання оборони міста. 2 жовтня 2024 року в ОСУВ "Хортиця" офіційно підтвердили, що українські захисники залишили Вугледар.

Коментуючи це, Коваленко зазначив, чим загрожує окупація Вугледара. На його думку, після цього в росіян зʼявилась можливість відновити активну військову логістику залізницею через Волноваху до Запорізької області. Бо наразі українська сторона вже не має повного вогневого контролю залізниці від Донецька до Волновахи. Однак, додав він, ми зможемо руйнувати ці логістичні шляхи за допомогою РСЗВ Himars, ракет Atacms та Storm Shadow.

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