Сили оборони вийшли з Вугледару, - ОСУВ 'Хортиця'

Рішення про вихід з міста було прийнято вищим військовим командуванням.

Сили оборони України вийшли з міста Вугледар Донецької області. Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") в Telegram.

"Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що в результаті дій противника виникла загроза оточення міста:

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"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій".

Вугледар сьогодні - що відбувається у місті

Як повідомляв УНІАН, раніше видання ВВС писало, що наразі російські війська майже повністю контролюють місто Вугледар. Його українські сили обороняли від самого початку повномасштабного вторгнення.

Офіційного підтвердження від українського Генштабу щодо захоплення Вугледару не було. Водночас прокремлівські військові блогери опублікували відео, на яких видно окупантів із прапорами на будівлях у Вугледарі.

Водночас, Донецька обласна влада підтвердила, що російські війська наблизилися до центру міста, хоча деякі джерела повідомляють, що українські сили продовжують утримувати певні позиції.

BBC поспілкувалося із солдатами 72-ї бригади, яким вдалося покинути місто перед останнім штурмом і зайняти нові позиції. Вони підтвердили, що українські війська залишили Вугледар. Один із бійців розповів, що українським солдатам довелося виходити пішки, оскільки евакуація була неможлива через постійні обстріли російських безпілотників і артилерії.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що із втратою Вугледара з’являться додаткові загрози для Курахівського і Покровського напрямків. Зокрема, на його думку, небезпека посилиться для південного флангу Покровського напрямку, Невельської кишені і Курахового. Далі, як вважає експерт, ворог намагатиметься перекрити логістичні шляхи у Селідове, щоб змусити наших оборонців відійти від цього міста.

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