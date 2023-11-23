За її словами, Максудова вбили, застосовуючи "терористичні методи".

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова видала низку заяв щодо ліквідації пропагандиста каналу "Росія 24" Бориса Максудова, який перебував на передових позиціях без розпізнавальних знаків преси.

Як повідомляє прокремлівське "РИА Новости", Захарова заявила, що ліквідація воєнкора Максудова "не залишиться для київського режиму безкарною".

"Винним не вдасться уникнути справедливої відплати... Київ використовує відверто терористичні методи для усунення російських журналістів, не побоюючись критики своїх західних кураторів", - заявила опальна Захарова.

Ліквідація Бориса Максудова - що відомо

Вдень 22 листопада Максудов знімав репортаж про 503-й мотострілковий полк, неподалік села Мирне. У розпал зйомок пропагандистських роликів безпілотник скинув вибуховий пристрій. Воєнкор отримав множинні уламкові поранення, відкриті переломи кінцівок і в нього відірвало пальці.

Максудова доставили до військового шпиталю Токмака, а вночі вирішили перевести в Джанкой, що у тимчасово окупованому Криму. Дорогою він помер, попри зусилля медиків.

Російські пропагандисти опублікували відео, на яких видно перші хвилини після обстрілу, внаслідок якого було поранено "воєнкора" Бориса Максудова.

Як свідчать кадри, Максудов на фронті був без будь-яких розпізнавальних знаків преси. Він був одягнутий у військовий одяг армії РФ та, очевидно, перебував на позиціях, як комбатант - особа, яка має право безпосередньо брати участь у військових діях.

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