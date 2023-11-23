Дрон скинув вибуховий пристрій, коли так званий воєнкор знімав репортаж на передовій.

Український дрон "задвохсотив" російського топ-пропагандиста каналу "Росія 24" Бориса Максудова.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", Максудов загинув від отриманих травм внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника ЗСУ.

Вдень 22 листопада Максудов знімав репортаж про 503-й мотострілковий полк, неподалік села Мирне. У розпал зйомок пропагандистських роликів безпілотник скинув вибуховий пристрій. Воєнкор отримав множинні уламкові поранення, відкриті переломи кінцівок і в нього відірвало пальці.

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Максудова доставили до військового шпиталю Токмака, а вночі вирішили перевести в Джанкой, що у тимчасово окупованому Криму. Дорогою він помер, попри зусилля медиків.

Втрати окупантів - актуальні дані

За минулу добу українські захисники знищили ще 1130 російських загарбників, загальні втрати особового складу Росії з початку війни складають вже 321 тисячу 800 осіб.

Також знищено 20 танків (5466 з початку війни), 36 бойових броньованих машин (всього 10224), 33 артилерійські системи (7802), 3 РСЗВ (902), 2 засоби ППО (591), 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня (5799), 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (10198) та 2 одиниці спеціальної техніки (1107).

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