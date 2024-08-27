Глава ОП зазначає, що було би правильно, щоб другий саміт відбувся в одній з країн Глобального Півдня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про бажання, щоб другий саміт миру відбувся в одній з країн Глобального Півдня. Про це він сказав на Форумі "Україна 2024. Незалежність".

"Ми хочемо і це було би правильно, щоб другий саміт відбувся, це було б знаково, в одній з країн Глобального Півдня", - наголосив він.

При цьому Єрмак додав, що на сьогодні ще не визначено місце його проведення.

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"Сказати, що сьогодні визначено це місце? Ні, тому що важливо саме зміст і головна умова - це готовність спільного плану, над яким ми працюємо", - зазначив глава ОП.

Він повідомив, що цей план протягом недовгого часу буде готовий. Єрмак зазначає, що не потрібно зосереджуватись на тому, що Росія може не погодитись на реалізацію цього спільного плану.

"Що робить країна - терорист і країна -агресор, ми всі бачимо. Треба робити все те, щоб більшість країн світу були з нами, тобто підтримали цей спільний план", - наголосив він.

Керівник Офісу президента нагадав, що перший саміт показав кількість країн - більше 100, які підтримують саме формулу миру президента України Володимира Зеленського.

"А це основа для спільного плану", - додав він.

Єрмак розповів, як було обрано країну для проведення першого саміту миру.

"Саме під час особистої зустрічі президент домовився з президенткою Швейцарію про проведення першого саміту. На всіх етапах ми відчували шалений супротив з боку Росії. Вони телефонували лідерам, вони погрожували. І це відбувалося перед кожною зустріччю радників і, особливо, це відбувалося перед першим інавгураційним самітом", - розповів він.

Другий саміт миру - що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план для другого саміту миру мають підготувати вже до листопада.

Він зазначав, що спочатку буде перша зустріч на рівні радників безпеки щодо висновків Саміту миру щодо енергетичної безпеки.

Він сказав, що в серпні буде зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства. І це буде питання продовольчої безпеки. Він додав, що на цій зустрічі теж буде підготовлено відповідний план.

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