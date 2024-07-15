Узгодження тем для обговорення на саміті проведуть у кілька етапів.

План для другого саміту миру мають підготувати вже до листопада. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

"В кінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні радників безпеки щодо висновків нашого Саміту миру. Перша зустріч, скоріше за все, буде в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що на цій зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

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"В серпні буде зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства. І це буде питання продовольчої безпеки", - повідомив Зеленський.

Він додав, що на цій зустрічі теж буде підготовлено відповідний план.

"У вересні буде зустріч у Канаді щодо гуманітарного напрямку обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план", - сказав Зеленський.

Він додав, що як Україна розпочала йти, так і буде продовжувати рухатися.

"Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації усіх пунктів, і я ставлю завдання, аби у листопаді у нас був повністю готовий план", - наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що планується, аби цей план був готовий для другого саміту.

"Якщо ці три пункти ми реалізуємо і якщо буде повністю готовий план з нашого боку - з боку партнерів, я вважаю, усе буде зроблено. Вважаю, що для цього ми готові будемо наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті", - наголосив Зеленський.

Підсумки першого саміту миру

Як повідомляв УНІАН, за підсумками саміту миру у Швейцарії було оприлюднено спільне комюніке про основи миру.

Зокрема, у документі було сказано, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. При цьому, українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

Крім того, наголошувалося, що будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.

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