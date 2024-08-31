У міноборони РФ відзвітували, що збили дрони над трьома областями.

У Бєлгороді та Бєлгородському районі кількість поранених росіян унаслідок удару збільшилася до 46.

Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. "Унаслідок обстрілу Бєлгорода з боку України п'ятеро мирних жителів загинули, 46 осіб поранено. Зараз у лікарнях перебувають 37 осіб, семеро з них - діти, одна дитина перебуває у важкому стані", - заявив Гладков у телеграмі.

Він додав, що нібито удар було завдано з РСЗВ Vampire.

Російські телеграм-канали опублікували відео прильотів по Бєлгороду.

Зі свого боку російське міноборони РФ стверджує, що в ніч на суботу засоби ППО збили чотири українські безпілотники над трьома регіонами. "Два БПЛА збито над територією Бєлгородської області та по одному над територіями Орловської та Курської областей", - йшлося в заяві.

Атаки дронів на РФ

У ніч на 30 серпня невідомі дрони атакували три російські регіони та анексований Крим. Безпілотники долетіли до Калуги, від якої до українського кордону близько 250 км.

За даними губернатора Калузької області Владислава Шапша, на околиці міста нібито було збито чотири безпілотники.

Тоді міноборони РФ повідомило, що нібито в Брянській області було збито 11 безпілотників, два в анексованому Росією Криму і один у Бєлгородській області. Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрони атакували три населені пункти, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки і сільгосппідприємство.

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