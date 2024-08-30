Це допомагає Путіну уникати мобілізація та передислокації боєздатних військ.

Російська влада на тлі Курської операції створює нові добровольчі загони територіальної оборони.

Як повідомляє ISW, це свідчить про те небажання правителя РФ Володимира Путіна більш серйозно протидіяти вторгненню й проводити мобілізацію через ризики суспільного невдоволення або масштабної передислокації військ, що зірве наступальні операції Росії на сході України.

Зазначається, що в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов 29 серпня заявив про створення добровольчого загону "БАРС-Курськ" (БАРС - Бойовий резерв російської армії, - ред.). Основним його завданням буде "забезпечення безпеки" в області під час вторгнення і заселення прикордонних населених пунктів області в подальшому.

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Це формування співпрацюватиме з регулярними військами і штабом контртерористичної операції, які здійснюють нагляд за діями РФ в Курській області, а також надаватиме гуманітарну підтримку місцевим.

За словами Смирнова, добровольці підпишуть шестимісячні контракти, пройдуть навчання й отримають будь-яку "необхідну" зброю.

Добровольчі війська у Брянській та Бєлгородській областях

Тим часом речник Харківського угруповання українських військ полковник Віталій Саранцев повідомив, що росіяни також формують загони "БАРС-Брянськ" і "БАРС-Бєлгород", які надаватимуть підтримку Північному угрупованню окупаційних військ. До складу трьох загонів увійде 4 921 доброволець.

"Формування цих нових добровольчих загонів відповідає стратегії Кремля, спрямованій на уникнення передислокації в Курську область досвідчених чи боєздатних підрозділів, що беруть участь у бойових діях на Покровському або Торецькому напрямках. Причиною є побоювання уповільнення темпів російських наступальних операцій на цих більш пріоритетних напрямках", - пояснюють аналітики.

На думку експертів, у відбиття наступу ЗСУ Кремль значною мірою покладається на призовників і нерегулярні сили, перекинуті з менш пріоритетних напрямків фронту.

Зокрема, Путін вказав на бажання покладатися на російських добровольців для протистояння ЗСУ ще 12 серпня під час зустрічі з військовими, силовиками і цивільними посадовими особами. Тоді він натякав на готовність підписати контракти на проходження військової служби серед майбутніх "добровольців".

В ISW додали, що правитель РФ послідовно розраховував на добровольчі та іррегулярні формування для полегшення нестачі людських ресурсів під час війни. При цьому Путін уникає оголошення загальної чи часткової мобілізації, оскільки це непопулярно у суспільстві.

"Російський лідер, ймовірно, буде продовжувати покладатися на нерегулярні формування для боротьби з українським вторгненням у Курську область, доки російські наступальні операції на сході України не досягнуть кульмінації. Тоді Путін може розглянути можливість перекидання більш боєздатних російських сил із цих напрямків, щоб відтіснити українські підрозділи назад за кордон", - підсумовують аналітики.

Курська операція

Операція українських військ у Курській області РФ значно змінила динаміку війни. Зокрема, це підірвало моральний дух окупантів. Як пише The Hill, вплив боїв на території РФ помітно далеко за межами поля бою, оскільки це демонструє безлад всередині Кремля. Через це фокус командування країни-агресора змістився з України на все більш крихке утримання влади.

Україна може розширити свій плацдарм у Курській області відразу в кількох напрямках, заявив воєнний оглядач Денис Попович.

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