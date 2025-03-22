Російські телеграм-канали стверджують, що бої в прикордонні тривають, і ситуація складається для росіян не найкращим чином.

У прикордонні Бєлгородської області РФ українська армія продовжує локальний наступ, у росіян там великі проблеми. Про це пишуть російські телеграм-пабліки.

Так, про захід "малих груп" української піхоти в Красноярузький район повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. За його даними, було кілька спроб розтягнути бетонні пірамідки, відомі як "зуби дракона", за допомогою інженерних машин, щоб відкрити шлях бронетехніці.

"Є суперечлива інформація, що через групи українського десанту, які пройшли в тил ЗС РФ, створюється загроза оточення для російських військових у районі Графівки і Демидівки. Там ведуть оборону до тисячі військовослужбовців РФ, і їхнє становище оцінюють як важке, є вбиті й поранені", - пише ВЧК-ОГПУ.

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Про використання Україною малих піхотних груп у цьому районі також заявляє телеграм-канал "Поддубный". "Підкочують на квадроциклах і баггі, важку бронетехніку поки що не задіюють", - пише він.

Телеграм-канал "Записки ветерана" побічно підтверджує активні бої в прикордонні Бєлгородської області.

"Жителям певних населених пунктів Красноярузького району було рекомендовано виїхати з району бойових дій. Багато хто дослухався до цих рекомендацій, але є ті, хто не дослухався до цього, тепер це проблема, тому що ситуація загострилася, і їх доводиться евакуювати військовим, волонтерам, співробітникам спеціальних служб і ополченню. Які зі свого боку зазнають через це втрат", - пише Z-канал.

Ситуація в Бєлгородській області

Як писав УНІАН, 18 березня Міністерство оборони Росії заявило про зрив "провокації" України в Бєлгородській області. Зокрема там заявили, що українські війська нібито намагалися вклинитися в російську оборону в Красноярузькому районі.

Український Генштаб не підтверджував участі Сил оборони в боях на території Бєлгородської області, але заявив про знищення польового штабу російської армії в цьому районі.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що на території Бєлгородської області дійсно щось відбувається, але про масштабний український наступ, як у Курській області влітку минулого року, говорити поки що зарано.

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