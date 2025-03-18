Міністерство оборони Росії заявило про зрив "провокації", яку Україна нібито влаштувала напередодні телефонної розмови президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Путіна.
Російська сторона заявила, що з 05:50 до 18:45 підрозділи Збройних сил України нібито здійснили п'ять атак, намагаючись "вклинитись" в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся, які знаходяться в західній частині Бєлгородської області.
У повідомленні йдеться, що "для створення негативного фону навколо запланованих на вечір переговорів" задіяли 200 українських війсоковослужбовців та 29 одиниць військової техніки:
"Діями підрозділів прикриття державного кордону угруповання військ "Північ", вогнем артилерії та застосуванням FPV-дронів усі атаки відбито. Перетину Державного кордону Російської Федерації не допущено".
Росія звинувачує Україну в спробі прориву
Сьогодні вранці російські "воєнкори" почали повідомляти, що українська армія нібито пішла у наступ на російську територію.
За їхніми словами, Сили оборони почали стягувати техніку та особовий склад до ділянки кордону, де стикаються Бєлгородщина та Курщина, щоб прорватись у Красноярузький район.
Варто зазначити, що в Генеральному штабі Збройних сил України не підтверджували цю інформацію.