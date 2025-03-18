В Україні не повідомляли про таку операцію.

Міністерство оборони Росії заявило про зрив "провокації", яку Україна нібито влаштувала напередодні телефонної розмови президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Путіна.

Російська сторона заявила, що з 05:50 до 18:45 підрозділи Збройних сил України нібито здійснили п'ять атак, намагаючись "вклинитись" в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся, які знаходяться в західній частині Бєлгородської області.

У повідомленні йдеться, що "для створення негативного фону навколо запланованих на вечір переговорів" задіяли 200 українських війсоковослужбовців та 29 одиниць військової техніки:

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"Діями підрозділів прикриття державного кордону угруповання військ "Північ", вогнем артилерії та застосуванням FPV-дронів усі атаки відбито. Перетину Державного кордону Російської Федерації не допущено".

Росія звинувачує Україну в спробі прориву

Сьогодні вранці російські "воєнкори" почали повідомляти, що українська армія нібито пішла у наступ на російську територію.

За їхніми словами, Сили оборони почали стягувати техніку та особовий склад до ділянки кордону, де стикаються Бєлгородщина та Курщина, щоб прорватись у Красноярузький район.

Варто зазначити, що в Генеральному штабі Збройних сил України не підтверджували цю інформацію.

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