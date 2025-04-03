Українські РЕБ, які допомагають відхиляти авіабомби від цілі, не діють на території Бєлгородської області.

Ефективні українські засоби РЕБ звели нанівець перевагу Росії в її найпотужнішій зброї - високоточних авіабомбах, блокуючи сигнали між бомбами та їхніми навігаційними супутниками, через що вони часто відхиляються від цілі. Однак ці перешкоди можуть не діяти на території Росії, зокрема, в Білгородській області, пише аналітик Forbes Девід Акс.

Так, на цьому тижні винищувач ВПС Росії зміг завдати точного удару по дамбі поблизу українських позицій біля Поповки в Бєлгородській області Росії, куди українські бригади почали вторгнення.

Як пише Акс, посилаючись на російських воєнкорів, у нальоті використовувалася нова найпотужніша бомба ОДАБ-500 - високоточний паливно-повітряний боєприпас, що поширює горючий аерозоль, а потім підпалює його.

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Однак аналітик зазначає, що це досить дивний вибір руйнування греблі, оскільки її термобаричний ефект найбільш руйнівний для людських тіл - особливо в замкнутому просторі.

"Щоб зруйнувати греблю і затопити околиці, вам потрібно вдарити по багнюці та бетону фугасним боєприпасом, що проникає в землю. Дуже великим. Така бомба в деякому сенсі є повною протилежністю кволої термобаричної бомби", - пояснює він.

Це може означати, що метою атаки у вівторок була не сама дамба, а українські війська, які перебували на відкритій місцевості поруч із нею або ховалися в прилеглих окопах чи бункерах, вказує аналітик.

І, на жаль, засоби РЕБ, які захищають багатьох інших українців від таких бомб, вочевидь, схоже, не діють у Бєлгородській області й не змогли відхилити від цілі застосовану ОДАБ-500, зазначив Акс.

Операція ЗСУ на території Росії

Українські війська просуваються вглиб Бєлгородської області РФ, незважаючи на заяви Кремля про відбиття атаки. Інститут вивчення війни повідомляв про бої в селах Демидівка, Прилісся і Поповка. Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах і складах.

Як вважає військовий експерт Євген Дикий, Бєлгородська операція проводиться для того, щоб росіяни перекинули туди свої сили і відмовилися від наступу на Сумщину.

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