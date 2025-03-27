'Тихе вторгнення': Україна просувається у Бєлгородській області, - The Telegraph

На відміну від Курська, російські війська були краще підготовлені. Втім, українська операція у цій області триває.

Українські війська просуваються вглиб Бєлгородської області РФ, попри заяви Кремля про відбиття атаки. Це нове "тихе вторгнення", пише The Telegraph.

На заході Росії, поблизу укріпленого кордону з Україною, було чути гул бронетехніки, що долала мінні поля та барикади. Колона танків і бойових машин прокладала шлях через перешкоди, розпочинаючи новий етап бойових дій.

Поки невідомо, чи це короткий рейд, чи довгострокова операція. Інститут вивчення війни повідомляє про бої в селах Демидівка, Прилісся та Попівка. Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах і складах.

Відео дня

Президент Володимир Зеленський заявив, що здійснюються "стратегічні кроки" для протидії можливому наступу Росії на Суми. Просування українських військ у Бєлгород, ймовірно, відвернути сили противника від цього напрямку.

Бєлгородська область межує з Сумською, Харківською та Луганською областями України й використовується російськими військами для атак. Крім того, регіон знаходиться поруч із Курськом, де тривають бої за височини, що можуть мати значення для переговорів.

На відміну від Курська, цього разу російські війська були краще підготовлені.

"Росія, здається, була краще підготовлена до цієї операції", - сказав Джон Харді, заступник директора російської програми Фонду захисту демократій. "І ця операція значно менша за масштабом і своїми цілями".

За його оцінками, чисельність українських сил становить менше ніж батальйон, тобто приблизно 500 солдатів. У Москві шириться невдоволення ситуацією.

"Як це сталося? Російські війська повністю... Вони просто здалися. Вони просто пішли. Після цього ворог окупував це", - заявив російський військовий кореспондент Володимир Романов, коментуючи втрату Демидівки.

У бойових діях беруть участь елітні українські підрозділи та американські бойові машини Bradley. Прокремлівський військовий блогер Рибар повідомив про бої в Демидівці:

"Противник неодноразово намагався проникнути в наші опорні пункти через кордон. Ситуація залишається напруженою".

Ще один російський Telegram-канал Two Majors стверджує, що Україна "розтягує" російські війська вздовж фронту, посилюючи атаки.

"Досягнення поки що скромні, але Україна просувається вперед і займає високі позиції", — зазначив Джон Харді, додаючи, що "надто рано" говорити про вплив операції на загальну ситуацію на фронті.

"Той факт, що Україна все ще атакує через дев’ять днів, говорить про спробу створення буферної зони. Київ, можливо, намагається посилити свої позиції в переговорах про припинення вогню. Це ризикований план", - сказав Харді.

Він зауважив, що Україні може забракнути ресурсів. Також існує невизначеність щодо військової допомоги США.

Ситуація в Бєлгородській області: що відомо

Напередодні ряд російських воєнкорів повідомили про штурмові дії Сил оборони України на державному кордоні з Бєлгородською областю. Цю інформацію підтвердили й у російському Міноборони, зазначивши, що українські захисники намагаються "вклинитись" в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся.

За словами військовослужбовця з позивним "Алекс", російське командування вимушено перекидає свої сили з Курської області на кордон Бєлгородщини. Хоча раніше вони планували відправити їх на Донеччину.

Вас також можуть зацікавити новини: