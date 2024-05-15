За словами Віктора Ягуна, Бєлоусов може забезпечити перехід російської економіки на військові рейки.

Новопризначений міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов раніше не був помічений у корупційних схемах і скандалах, зазначив в ефірі "Київ 24" Віктор Ягун – генерал-майор запасу СБУ.

"Він справді технократ, він економіст, він належить до тієї категорії, яка більше займається прикладними речами. Це досить потужна людина в планах наукової підготовки – він доктор наук, в нього близько 18 наукових праць, до того ж дійсно прикладних. Він прихильник ринкової економіки, яка навіть радше наближається до планової. Тобто він може забезпечити перехід російської ринкової економіки на військові рейки", – сказав Ягун.

Він також додав, що Бєлоусова призначили на посаду міністра оборони не для того, щоб керувати російськими наступальними діями, оскільки за це відповідають інші структури.

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"Він скерований туди, щоб провести, фактично, аудит, знайти додаткові кошти та скерувати спроможність російської економіки на підвищення ефективності надання техніки, боєприпасів для збройних сил РФ. Я не знаю, чи їм це все вдастся в умовах санкційної політики західних країн. Але те, що вони будуть підіймати ефективність всіх систем – це правда. Нам усім треба розуміти, що це не якийсь, як ми сміємося з Мєдвєдєва чи Шойгу. Є речі, які треба об'єктивно висвітлювати", – пояснив Ягун.

За словами генерал-майора запасу СБУ, наразі перед Бєлоусовим стоїть задача оптимізувати витрати в армії.

"Збільшувати (витрати) вже немає куди. Я не виключаю, що насувається ситуація, коли буде продовжуватися затримання тих чи інших осіб як в міністерстві оборони, так і в інших силових структурах, деякі особи просто перейшли межу у своїх корупційних бажаннях", – зазначив Ягун.

В Росії призначили нового міністра оборони: останні новини

На думку The New York Time, для Путіна призначення нового міністра оборони є новим будівельним матеріалом для ведення тривалої війни.

Натомість сам Бєлоусов напередодні заявив, що "кожен рубль" бюджетних коштів має йти на ефективність російської армії. Він також додав, що перед ним поставили задачу інтегрувати економіку ЗС у загальну економіку країни.

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