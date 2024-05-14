На думку економіста Бєлоусова, досвід війни в Україні Кремлю потрібно адаптувати до сучасної військової освіти.

Економіст Андрій Бєлоусов, який замінить міністра оборони РФ Сергія Шойгу, заявив, що "кожен рубль" бюджетних коштів має йти на ефективність російської армії. Як повідомляє ASTRA, про це Бєлоусов заявив під час засідання Ради Федерації, де перерахував завдання, які перед ним поставив диктатор Володимир Путін. Перше з них - інтегрувати економіку ЗС у загальну економіку країни.

"Завдання це непросте, комплексне, передбачає насамперед оптимізацію військових витрат. Хочу підкреслити - оптимізація не означає огульне скорочення. Оптимізація, перш за все, означає підвищення їхньої ефективності, щоб кожен рубль бюджетних грошей, які, зрештою, платять наші громадяни і бізнес, приносив максимальний ефект", - заявив він.

Як підкреслив Бєлоусов, все, що є в РФ "ефективного і передового, все має працювати на досягнення перемоги", на забезпечення вирішення завдань ЗС Росії.

За даними ASTRA, друге завдання пов'язане з підготовкою військової економіки до нових технологій і кадрів.

Також Бєлоусов назвав важливим завданням набір людей на війну. Як пише The Moscow Times, він під час виступу в Раді Федерації назвав важливим завданням комплектування збройних сил і набір контрактників, хоча не йдеться про мобілізацію.

"Не йдеться про мобілізацію, про якісь надзвичайні заходи. Йдеться про планові заходи, проте цей процес уже запущено, як призов громадян, так і особливо важливо - це контрактування", - сказав він.

У контексті з "оптимізацією військових витрат", він заявив, що бізнес має приносити максимальний ефект.

"Це стосується і забезпечення. Виробництва і поставок нової військової техніки та озброєнь. І кадрового забезпечення", - зазначив Бєлоусов.

За його словами, у сфері військової освіти "накопичені певні проблеми", попри "велику роботу", виконану колишнім міністром оборони Шойгу. На думку Бєлоусова, досвід війни в Україні необхідно адаптувати до сучасної військової освіти.

Призначення Андрія Бєлоусова: що відомо

Нагадаємо, 12 травня Володимир Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу. Аналітики ISW зазначили у звіті, що Путін змінює кадри, щоб посилити підготовку до затяжної війни з Україною і, можливо, підготуватися до майбутньої конфронтації з НАТО.

Financial Times вважає, що призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони показує, що Путін готовий воювати всерйоз і надовго.

Бєлоусов - давній соратник Путіна і поділяє його світогляд. Він брав участь у складанні більшості останніх бюджетів Росії, і, як очікується, зміцнить контроль над військовою економікою країни.

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