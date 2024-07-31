Місто потерпає від постійних ворожих обстрілів.

Місто Торецьк Донецької області перебуває під контролем Збройних сил України. Про це в ефірі телемарафону, коментуючи заяви російської сторони, що їхні військові вже зайшли в місто, сказав начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

За його словами, ворог таким чином веде й інформаційну війну.

"Торецьк залишається вільним українським містом, яке потерпає від нищівних обстрілів з боку російського агресора. Місто вільне, воно українське, Збройні сили України контролюють і боронять територію", - наголосив Чинчик. Відео дня

Він зазначив, що заяви про нібито захоплення окупантами Торецька, це є "чистої води дезінформація", яка ворогом використовується для дестабілізації ситуації та впливу на думки серед населення країни, водночас ЗСУ стримують наступ ворога.

Чинчик розповів, що люди евакуюються - зокрема, сьогодні виїхало з міста 18 цивільних осіб. При цьому через ворожі обстріли в місті двоє людей сьогодні було поранено в результаті скидів з ворожого FPV-дрону.

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Як повідомляв УНІАН, співзасновник DeepState Роман Погорілий розповів подробиці про поточну обстановку біля Торецька. За його словами, російські окупаційні війська продовжують наступати у бік міста. Нині лінія зіткнення розташована на підступах до Торецька.

Як сказав експерт, ворог намагається підібратися до міста, щоб зайти туди, використовуючи щільну забудову цих населених пунктів для приховування і закріплення. При цьому робота з виявлення та знищення ворога є надзвичайно складною і Сили оборони працюють 24/7 дронами, артилерією, технікою.

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