Ситуація вкрай важка і напружена, але українська лінія оборони тримається.

На Торецькому напрямку росіяни вже більше місяця дуже активно штурмують українські позиції, б’ють КАБами та артилерією, намагаються просуватися то малими, то великими штурмовими групами і концентрують дуже велику кількість піхоти.

В ефірі телемарафону командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ Станіслав Краснов розповів про оперативну ситуацію в його секторі на Торецькому напрямку, які переваги хоче отримати ворог і на яку тактику для просування російські окупанти роблять ставку.

"Наша лінія оборони тримається завдяки стійкості нашої піхоти на нулі, професіоналізму операторів дронів, артилерії та високому професіоналізму командирів. Ми не відступаємо, не даємо ворогу зайти безпосередньо в сам Торецьк і знищуємо дуже велику кількість особового складу і засобів ворога", - акцентував Краснов.

Відео дня

На уточнююче питання, якщо окупантам вдасться взяти Торецьк, то які переваги набуває ворог, він пояснив, що від нього дуже близько до великого міста Костянтинівка.

"Яке їм звісно цікаво як тактично, так і стратегічно. А далі, це вже прямий шлях до Слов'янська та Краматорська - дуже великих міст, з великою кількістю населення. І також, вони перерізають великі траси, які йдуть на Покровськ. Це буде для них дуже велика перемога, в усіх сенсах цього слова",- підкреслив Краснов.

За словами військового, намагаючись прорвати оборону українських військ, окупанти активно використовують артилерію, авіацію та БПЛА, але основна ставка - на піхоту.

"На мою думку, вони готувались до цього прориву довго, накопичували тут таємно величезні резерви. Тому що, штурмують вони довгий час, несуть величезні втрати. Але при тому інтенсивність штурмів не зменшується, резерви в них все ще залишаються. Ставка основна тут, в першу чергу, виключно на, так звані, "м’ясні штурми", - акцентував він.

Краснов додав, що для піхотних штурмів росіяни використовують "зеків, також сепаратистів, які з них набрані в приватні військові компанії" та примусово мобілізованих з окупованих територій, зокрема, Донецька та Луганська.

"Теж не жаліють їх абсолютно, кидають "гарматним м’ясом" на наші позиції. Але, у них все одно успіху немає, несуть вони величезні втрати", - підкреслив він.

Військовий зауважив, що російські окупанти мають тотальну перевагу по застосуванню авіації.

"Тут нічого ми не можемо протиставити. Вони кидають по нашим позиціям десятки КАБів, кидають безпосередньо по Торецьку, намагаючись перерізати наші комунікації та логістику. Але, перш за все, через ці керовані авіаційні бомби страждають мешканці Торецьку. Тут майже всі багатоповерхівки пошкоджені, на околицях знищені, а мирні люди які тут жили, нажаль, у великій кількості загинули через це", - розповів Краснов.

Він додав, що в умовах боїв у залишках щільної забудови дуже важливу роль відіграють БПЛА, які насправді змінили правила війни.

"Це цілодобова розвідка – денна і нічна. Тільки на цьому тримається наша оборона, тому що ми вчасно помічаємо ворожі штурмові групи і намагаємося знищувати їх ще на підходах до наших військ. Якби не це, то не можливо було би втримати оборону. По-друге, це ударні БПЛА та скиди з різних невеликих дронів. Також FPV-камікадзе, які тут дуже успішно застосовуються у дуже великій кількості", - сказав Краснов.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У ранковому оперативному зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на лінії фронту зафіксовано 149 бойових зіткнень з противником.

На Торецькому напрямку ворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації, здійснив сім атак на позиції українських військ.

Напередодні командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Станіслав Краснов розповідав, що під час боїв за місто Торецьк у Бахмутському районі Донеччини ворог абсолютно не жалкує свою піхоту, пораненим окупантам не надають допомогу, "їм забороняють відступати, розстрілюють тих, хто відступає". Зараз супротивників повністю зупинили, але ситуація дуже важка.

Вас також можуть зацікавити новини: