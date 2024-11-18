'Це реально мистецтво': експерт розповів, як Сили оборони зупиняють РФ в Курській області

Багато роботи для зупинки РФ на Курщині роблять українські мінери, вважає Світан.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області і зупиняють там російських окупантів, застосовуючи мінні пастки.

Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"І дуже багато в режимі мінних засад працюють. Зараз нам поставляють "розумні міни" – вони можуть пропустити кого треба, а потім кого не треба підійняти в повітря. Застосовуються механізми дистанційного мінування, дистанційного підриву – багато таких моментів. І росіяни фактично заманюються в такі пастки, а потім з таких пасток вони не можуть вийти", – сказав Світан.

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Він також розповів, як саме українські оборонці заганяють росіян у такі пастки: "Вони заходять на мінне поле, або їх скидають з якогось напрямку з дороги з твердим покриттям. Вони розуміють, що нею вони далі проїхати не можуть і назад поїхати не можуть, адже спрацьовують міни, які їх пропустили. Йдуть у поля і там "здрастє".

Ситуація в Курській області: що треба знати

Раніше журналісти Forbes також відмічали, що Силам оборони України вдається завдавати росіянам критичних втрат у техніці завдяки мінним полям та пасткам. Так, лише під час одного штурму загарбники втратили до 17 одиниць своєї техніки.

Тим часом журналісти The Washington Post відмічають, що окупанти намагаться всіма силами повернути контроль над Курською областю до початку перемовин з Києвом. Причиною є те, що Курська область може стати одним із важелів впливу України на Росію.

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