США дозволили бити по Росії ATACMS: що це за ракети та які цілі можуть знищити

В зоні дії ракет можуть опинитися області, куди раніше ЗСУ діставали лише дронами.

Видання The New York Times повідомило, що президент США Джо Байден дозволив Україні бити американськими далекобійними ракетами ATACMS по об'єктах на території Росії. Україна використовує ці ракети вже понад рік, але лише на своїй території, та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.

ATACMS - що це за ракети та як вони діють

ATACMS розшифровується як Army Tactical Missile System (Армійська тактична ракетна система). Виробляє ракети компанія Lockheed Martin.

У ATACMS є декілька модифікацій - вони можуть бути як з однією боєголовкою вагою близько 250 кг, так і нести касетні боєприпаси. Також вони мають різну дальність польоту — від 165 до 300 км.

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Для здійснення пусків цих ракет використовуються установки M270 MLRS або HIMARS. Обидві є в розпорядженні Сил оборони України.

Відомо, що ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби. Їх також непросто перехопити системами протиповітряної оборони. Причина у високій швидкості (до 3 Махів – близько 3675 км/год) і крутій траєкторії польоту ракети.

Для перехоплення таких ракет росіянам необхідна ешелонована система ППО з комплексами С-400/С-300В і "Бук" останніх модифікацій.

Як розповідав екс-речник ПС Юрій Ігнат, ці ракети, зокрема, дозволять знищувати ракетні комплекси росіян, які обстрілюють Україну з Криму. Наприклад, комплекс "Бастіон", що випускає ракети "Онікс".

Куди дістане ATACMS

У UA War Infographics показали, куди можуть дістати ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів. Зокрема, вони перекривають Курську область та дістають до Воронежа, Брянська та Ростова-на-Дону.

Як пишуть росЗМІ, в зоні дії ракет можуть опинитися області, куди раніше ЗСУ діставали лише дронами.

Дозвіл на удари ATACMS

Президент США Джо Байден дозволив Україні бити американськими ракетами ATACMS по території РФ, зокрема по російських і північнокорейських військах на Курщині. За інформацією The New York Times, таке рішення стало "відповіддю" на несподіване рішення Росії ввести в бій війська КНДР.

При цьому Reuters повідомляє, що перші дальні удари відбудуться вже найближчими днями.

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