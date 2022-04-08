Очікується кропітка робота із встановлення обставин смерті кожного.

Журналісти показали, як відбувається ексгумація тіл з місця масового тимчасового поховання в Бучі на Київщині.

Очікується кропітка робота із встановлення обставин смерті кожного. Вже є свідки того, як цивільних осіб росіяни вбивали за те, що вони просто йшли за хлібом чи ліками, розмовляли українською, допомагали волонтерам або армії.

Проводиться ексгумація з могили біля церкви - комунальники поховали в ній жертв воєнних злочинів, загиблих після обстрілів та вбивств. Орієнтовно тут знаходяться 67 тіл. Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори.

З тих, кого дістали, в більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишились лише фрагменти. Частина загиблих були з документами, решту ж доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК.

Як відомо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня.

Як повідомляв УНІАН, після звільнення міста Буча Київської області від російських окупантів у місті було виявлено сотні тіл загиблих жителів, багато з них були закатовані.

Станом на вечір 4 квітня у Бучі було ідентифіковано понад 300 убитих та закатованих людей.

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