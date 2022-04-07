Про розстріли у підвалах і лісах розповідають місцеві мешканці, але тіл ще не знаходили.

Інформація про масові поховання вбитих російськими окупантами у Бородянці є, але треба спочатку розмінувати територію, аби це підтвердити або спростувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу.

Він зазначив, що Бородянка, яку майже наполовину зруйнували російські окупанти, є звичайним українським містечком, де немає військової частини.

"По нашим даним, у Бородянці є схрони", - сказав Грузевич.

Він послався на інформацію від місцевого населення, яке повідомляє, що під час окупації російські війська здійснювали масові розстріли у підвалах і що вивозили людей у ліси, а потім їх не бачили.

Бригадний генерал зазначив, що для пошуку цих людей треба час, бо територія вся замінована.

"Треба спочатку розмінувати, і потім знайти, підтвердити або спростувати ці дані. Такі дані є. Але це поки все на словах. З цією метою створені відповідні групи, які будуть усе досліджувати, але у першу чергу ми маємо розчистити територію від мін, снарядів, які залишилися, які не розірвалися. А їх на превеликий жаль стільки, що роботи дуже багато. Ми Бучу вже чистимо майже тиждень, і усе є та знаходимо і знаходимо, і цілими складами знаходимо", - сказав Грузевич.

Раніше мер Бучі Київської області Анатолій Федорук розповів про масові поховання в місті, виявлені після скоєних там звірств російськими окупантами.

За словами Федорука, станом на вчорашній вечір було 320 загиблих цивільних, число виявлених тіл зростає з кожним днем.

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