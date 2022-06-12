Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 людей.

В ракетному ударі РФ по Чорткову Тернопільської області не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

"Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор", - підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що серед постраждалих – 12-річна дівчинка з Харкова, яка виїхала на Тернопільщину, щоб врятуватися від російської агресії.

"Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти – поранені та вбиті російськими ударами", – підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Росія здійснила ракетну атаку по Чортківському району Тернопільської області. Попередньо, усі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря.

Зруйновано частину воєнного об'єкта, а також чотири п'ятиповерхові будинки. В результаті госпіталізували з пораненнями 22 особи, серед них - 12-річна дитина.

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