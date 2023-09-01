За словами президента України, без повернення територій Донбасу та Криму сталого миру в Україні не буде.

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, яка суттєво впливатиме на спосіб, яким наша держава врешті зможе деокупувати Крим.

За словами глави держава, перед Україною є два шляхи: військовий та дипломатичний. Однак в кінцевому підсумку на вибір того чи іншого шляху вплине поведінка ворога, зазначив Зеленський на відкритті бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті (захід проходить в Італії).

"Це можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом. Якщо російські війська покинуть півострів без подальшого тиску, це врятує життя", - цитує In Terris.

Українській лідер підкреслив, без повернення територій Донбасу та Криму, сталого миру не буде ні в Україні, ні в межах європейського простору. Наразі Київ та його міжнародні партнери не визнають "права" РФ на ці території, тому щодо цього питання постійно відбуватиметься хаос. Ситуація не є стійкою, заявив Зеленський.

Зеленський розповів про майбутнє Криму після деокупації

Нагадаємо, раніше президент Україні Володимир Зеленській в рамках брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи розповів, яким бачить Крим в складі України без присутності окупантів.

Він пообіцяв, що рано чи пізно ЗСУ деокупують цю територію. Тоді там замайорить стяг України, вказав президент. Він зазначив, що наразі влада працює над кроками, які дозволять одразу створити тимчасову військову адміністрацію на півострові.

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