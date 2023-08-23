За словами глави держави, планується розвиток економіки півострова, а також відкриття робочих місць.

Президент Володимир Зеленський прокоментував, яким бачить майбутнє тимчасово окупованого Криму після його звільнення від російських загарбників. Про це глава держави заявив під час брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи.

Він наголосив, що український прапор обов'язково буде на нашому півострові після деокупації.

"Є конкретні кроки, ми їх розробляємо - щодо деокупації, щодо безпекової ситуації. Окремо працює наше Міністерство внутрішніх справ разом з людьми на базі Офісу Кримської платформи. Після того, як буде деокупація, буде працювати тимчасова військова адміністрація на території Криму", - зазначив Зеленський.

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Що стосується економіки, за словами Зеленського, планується розвиток економіки півострова, а також відкриття робочих місць.

"Для нас дуже важлива інтеграція півострова з суспільством, півострова в Україну. Вони жили дев'ять з половиною років без України на території півострова. Це складне завдання. Але Україна прийде, прийде економіка. Крим буде частиною України. Він і є частиною, але буде по факту. Ми з вами знаємо, що наближаємося до рівноправного членства в Євросоюзі. Крим в ЄС у складі України - це зовсім інша історія. Для нас дуже важливо інтегрувати Крим максимально - з робочими місцями, без будь-яких у майбутньому безпекових загроз, щоб Крим працював щоденно і не тільки в туристичний сезон. І тому такі плани є. З відповідними сучасними компаніями також це проговорюється, буде відкриття відповідної кількості робочих місць", - сказав глава держави.

Також він наголосив, що кримськотатарський народ - громадяни України.

"Вони є корінним народом України, відповідний закон було прийнято. Вільні люди. Повернуться обов'язково полонені... Головне повернення Криму додому - в Україну, а потім все інше", - заявив президент.

Інші заяви Зеленського на брифінгу

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Україна не обміняє свої території на членство у будь-якому союзі. Він наголосив, що як у президента у нього однозначна позиція щодо питання українських територій.

"Крим - це Україна. Ми боремося за Крим та за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі", - підкреслив глава держави.

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